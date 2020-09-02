Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı - Son Dakika

Beşiktaş, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.

(İHA)