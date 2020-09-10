Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ile kondisyon ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, top kapma oyun ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL