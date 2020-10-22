Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına, kondisyon ve taktik çalışmayla devam etti.

Ligin 6'ncı haftasında pazartesi günü Denizlispor'a konuk olacak siyah-beyazlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.