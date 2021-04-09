Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına kondisyon ve taktik çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla minyatür kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.Siyah-beyazlılar, Erzurumspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Erzurum'a giderek kampa girecek.