Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, üç takımla yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.30'da ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.