Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı - Son Dakika

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik çalışması sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında, yarın saat 21.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Beşiktaş, Adana Demirspor maçı için yarın saat 14.00'te özel bir uçakla Adana'ya gidecek.

(İHA)