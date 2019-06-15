Son Dakika Haberleri: Beşiktaş kongre üyesinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Beşiktaş kongre üyesinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

2 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beşiktaş kongre üyesinin hayatını kaybettiği kaza kamerada, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baysal'ın hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı. Barbaros Bulvarı Balmumcu Tünel girişi Zincirlikuyu istikametinde dün meydana gelen kazada Beşiktaş Kongre Üyesi ve aynı zamanda İNDER (İnşaatçılar Derneği Genel Sekreteri) Abdullah Baysal (74) hayatını kaybetti. Baysal'a otomobilin çarpma anı caddede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Baysal'a yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobil çarpıyor.
 


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:11 Kaynak: DHA
Balmumcu, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Georg Margreitter'in transferinde mutlu sona yakın! Beşiktaş, Emre Mor'u transfer etmekten vazgeçti! BJK Kongre Üyesi Abdullah Baysal'ın ölümü kamerada! CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:10:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş kongre üyesinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]