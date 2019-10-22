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Beşiktaş Kongresi İşte Böyle Geçti

33 dakika önce

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı büyük bir coşkuyla yapıldı. Beşiktaş'ın 34.başkanı yapılan oylamalar sonucunda Ahmet Nur Çebi oldu. Rakiplerini geride bırakarak başkan seçilen Çebi ilk konuşmasında "Değerli Beşiktaşlılar, bu genel kurulda görev yapan herseke teşekkür ederim. Beşiktaş Jimnastik Kulübü bugün yeni bir döneme, yeni ufka çalışmıştır.'' dedi.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı büyük bir coşkuyla yapıldı. Beşiktaş'ın 34.başkanı yapılan oylamalar sonucunda Ahmet Nur Çebi oldu. Rakiplerini geride bırakarak başkan seçilen Çebi ilk konuşmasında "Değerli Beşiktaşlılar, bu genel kurulda görev yapan herseke teşekkür ederim. Beşiktaş Jimnastik Kulübü bugün yeni bir döneme, yeni ufka çalışmıştır." dedi.

Beşiktaş Kongresi İşte Böyle Geçti

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:39 
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