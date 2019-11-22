Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Konya'da coşkuyla karşılandı
Son Dakika Spor Beşiktaş, Konya'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Konya'da coşkuyla karşılandı

6 saat önce

- Beşiktaş, Konya'da coşkuyla karşılandıKONYA - Beşiktaş, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

- Beşiktaş, Konya'da coşkuyla karşılandı

KONYA - Beşiktaş, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi. Siyah-beyazlı kafile, havalimanında taraftarların coşkusuyla karşılandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da aralarında bulunduğu kafile siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Beşiktaş, Konya'da coşkuyla karşılandı

Konyaspor, Beşiktaş, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş ile Galatasaray arasında müthiş takas! Al Diagne'yi ver Oğuzhan'ı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız PSG, Lille'i 2-0 mağlup etti FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'de olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 02:47:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Konya'da coşkuyla karşılandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]