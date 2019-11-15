Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, özel bir etkinliğe katılan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yer almadığı belirtildi.

Yardımcı antrenörler yönetimindeki idmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın yarım sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas, Atiba Hutchinson, hasta olan Caner Erkin ile izinli olan Burak Yılmaz ve Domagoj Vida'nın antrenmana katılmadığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:46 Kaynak: AA
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