Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, hasta olan Caner Erkin, belinde ağrı hisseden Loris Karius ile izinli futbolcular Burak Yılmaz ve Domagoj Vida'nın yer almadığı çalışmada Douglas Santos düz koşu yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, 1'e 1, 2'ye 2 ve 3'e 3 pres çalışması gerçekleştirildi. İdman, dar alanda kontrol pas çalışması ve yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

Bu arada, siyah-beyazlıların çalışmasını izlemeye gelen Genç Kızılay Ümraniye'den gelen bir grup gönüllü, teknik direktör Abdullah Avcı'ya plaket takdim etti. Avcı ile futbolcular, gönüllülerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca, Leyla'dan Sonra gönüllü ekibinin öncülüğünde BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen minik taraftar Arda, takımın antrenmanını izledi. Teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolcular, idman sonrası Arda ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını pazartesi günü sürdürecek.