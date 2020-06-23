Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında 26 Haziran Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında 26 Haziran Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı.

Pas ve dar alanda top kontrolü çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:11 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
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