Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in 12'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Takım toplantısının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular, ardından pasa dayalı istasyon çalışmasına geçti. Antrenmanın ikinci bölümü top kapma çalışması ve dar alanda tek pas çalışması ile devam etti. Son bölümde 3 gruba ayrılan oyuncular gol atanın devam ettiği mini turnuva maçları oynarken, turnuvayı yeşil takım kazandı.

Antrenmana, sakatlıkları süren Dorukhan ve Douglas'ın yanı sıra milli takımlarda olan Diaby, Boyd, Elneny, Güven, Ljajic ve Ersin katılmazken, Atiba bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Atiba'nın birkaç gün içinde takım çalışmalarına dahil edileceği öğrenildi.

Siyah beyazlılar Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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Antrenman detaylar