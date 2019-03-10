Son Dakika Haberleri: Beşiktaş - Konyaspor Maçını 24 Bin 392 Taraftar İzledi

Beşiktaş - Konyaspor Maçını 24 Bin 392 Taraftar İzledi

21 dakika önce

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Vodafone Park'ta oynanan lig maçını 24 bin 392 biletli seyirci takip etti.

Beşiktaş - Konyaspor Maçını 24 Bin 392 Taraftar İzledi, System.String[]
Beşiktaş ile Konyaspor arasında Vodafone Park'ta oynanan lig maçını 24 bin 392 biletli seyirci takip etti. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı A. Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bu mücadeleyi Vodafone Park'ta izlemeye 24 bin 392 biletli taraftar geldi. Müsabaka boyunca susmayan siyah-beyazlı taraftarlar takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Vodafone Park, Konyaspor, Beşiktaş, Güncel
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