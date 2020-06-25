Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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