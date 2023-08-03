Beşiktaş Köyiçi Meydanı'nda Silahlı Saldırı Sonucu Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beşiktaş Köyiçi Meydanı'nda Silahlı Saldırı Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

03.08.2023 16:14

Beşiktaş Köyiçi Meydanı'nda gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu vurulan 24 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan polis çalışmalarında, gencin saldırıdan önce motosikletle geldiği mekana kurşun yağdırdığı ortaya çıktı. Mekan çalışanı ise saldırganı silahla vurarak etkisiz hale getirdi. Olayın detaylarına göre, mekan sahibi ve çalışanlarıyla arasında husumet bulunan genç, daha önce işten çıkartılan güvenlik görevlisinden yüklü miktarda para istemişti. Öldürülen gençin suç kayıtları olduğu ve saldırganın ise hala arandığı belirtildi.

Beşiktaş Köyiçi Meydanı'nda gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu vurulan 24 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınanların olduğu öğrenilirken, polisin yaptığı çalışmada ise öldürülen gencin olaydan önce motosikletle önüne geldiği mekana kurşun yağdırdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine mekandan çıkan çalışanın, silahla kovaladığı saldırganı vurduğu öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Beşiktaş ilçesinde Köyiçi Sokak üstünde saat 01.15 sıralarında yaşanan olayda, motosikletle seyreden Sertan Taylan Hayal (24)silahla açılan ateş sonucu vurularak yere düştü. Olayın ardından ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hayal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Beşiktaş meydanındaki cinayetin arka planı! Meğer maktul kaçarken vurulmuş

SOKAKTA YÜRÜYEN 2 KİŞİ YARALANDI

Öldürülen Sertan Taylan Hayal'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Saldırı esnasında sokakta yürüyen Burak O. ve Önder Atakan K.'nin açılan ateş sonucu yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

Beşiktaş meydanındaki cinayetin arka planı! Meğer maktul kaçarken vurulmuş

KURŞUN YAĞDIRDIĞI MEKANIN ÇALIŞANI TARAFINDAN VURULMUŞ

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda öldürülen Hayal'in olaydan önce sokak üzerindeki bir mekana motosikletlinin arkasında gelerek silahla kurşun yağdırdığı ortaya çıktı. Sesler üzerine mekandan silahla koşarak çıkan çalışanın motosikletli saldırganın peşinden koştuğu ve bir süre sonra ateş açtığı öğrenildi. Hayal boynundan yaralanarak yere yığılırken, sürücünün ise motosikleti olay yerinde bırakıp kaçtığı tespit edildi. Olay yerinden silahla birlikte kaçan saldırganın ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Hayal'in mekana ateş açtığı silah ise polis tarafından ele geçirildi.

BAĞLANTILI OLABİLECEĞİ BİR OLAY VAR

Öte yandan yaşanan olayın detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre bir süre önce mekan sahibinin sokakta bulunan başka bir mekanı devraldığı ve yıllardır orada çalışan bir güvenlik görevlisinin de işine son verdiği öğrenildi. İşten çıkartılan güvenlik görevlisinin mekan sahibinden yüklü miktarda para talep ettiği ancak alamaması üzerine mekan sahibi ve çalışanlar tarafından darp edildiği bilgisine ulaşıldı. Yaklaşık 1 hafta önce yaşanan olayla ilgili güvenlik görevlisiyle beraber darp edilen kişinin ise şikayetçi olduğu öğrenildi. Bu iki olayın birbirleriyle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Beşiktaş meydanındaki cinayetin arka planı! Meğer maktul kaçarken vurulmuş

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Diğer yandan öldürülen Sertan Taylan Hayal'in "kasten yaralama" ve "uyuşturucu madde ticareti" gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu, polisin ise ateş açılan mekanda yaptığı aramada ise silah bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınanların olduğu öğrenilirken, polisin saldırganı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş meydanındaki cinayetin arka planı! Meğer maktul kaçarken vurulmuş
Kaynak: İHA
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Köyiçi Meydanı, Beşiktaş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Köyiçi Meydanı'nda Silahlı Saldırı Sonucu Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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