Beşiktaş, kritik Göztepe deplasmanında - Son Dakika

Beşiktaş, kritik Göztepe deplasmanında

14.05.2021 10:43
Beşiktaş, kritik Göztepe deplasmanında, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe ile şampiyonluk yolunda kritik mücadeleyi yarın yapacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe ile şampiyonluk yolunda kritik mücadeleyi yarın yapacak.

Siyah-beyazlı takım, sezonun en önemli karşılaşmasını saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak.

Ligin 39. haftası sonunda büyük bir avantaja sahip olan Beşiktaş, son 2 maçta yaşadığı yenilgilerle şampiyonluk şansını riske attı.

Atakaş Hatayspor karşısında aldığı 7-0'lık galibiyetle Fenerbahçe'nin 5 ve Galatasaray'ın 6 puan önünde olan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 ve evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak bu avantajını yitirdi.

Son 2 maçtaki yenilgilerle 81 puanda kalan Beşiktaş, Galatasaray'ın kendisiyle puanını eşitlemesine ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 2'ye inmesine engel olamadı.

Kazanıp Galatasaray'ın maç sonucunu beklemek istiyor

Beşiktaş, şampiyonluk için Göztepe'yi yenip Galatasaray'ın Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın sonucunu beklemek istiyor.

Zirvedeki Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit durumda bulunurken, son hafta maçları sonunda olası puan eşitliğinde şampiyonu genel averaj belirleyecek.

Ligde Beşiktaş'ın +44, Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunuyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle berabere kalırsa Galatasaray'ın berabere kalması veya yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Atiba Hutchinson dönüyor

Sarı kart cezası nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, Göztepe karşısında takımdaki yerini alabilecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra yaşadığı sağlık problemini bir türlü atlatamayan Vincent Aboubakar'ın yarınki mücadelede sahada olması beklenmiyor.

Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, forma giymedikleri Fatih Karagümrük maçının ardından çeşitli gerekçelerle tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı.

Ligin 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan ve omzunun çıktığı açıklanan Adem Ljajic'in durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, kritik Göztepe deplasmanında - Son Dakika Spor


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