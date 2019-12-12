Beşiktaş kuaförde silahla tehlikeli oyun: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş kuaförde silahla tehlikeli oyun: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Beşiktaş kuaförde silahla tehlikeli oyun: 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Beşiktaş Etiler'de bir erkek kuaföründe, müşterinin oynadığı silahın ateş alması sonucu, kurşun duvardan geçerek yan odada bulunan bir kişiyi yaraladı.

Beşiktaş kuaförde silahla tehlikeli oyun: 1 kişi yaralandı, System.String[]

Beşiktaş Etiler'de bir erkek kuaföründe, müşterinin oynadığı silahın ateş alması sonucu, kurşun duvardan geçerek yan odada bulunan bir kişiyi yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olay, saat 19.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Akat Mahallesi Tepecik Yolu Sokağı üzerinde bulunan bir erkek kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. isimli bir kişi kuaför içerisinde taşıma ruhsatlı silahıyla oyun oynadığı sırada, silahın ateş alması sonucu kurşun duvardan geçerek, yan odada bulunan Hamdi Buğra Ç.'yi (16) sağ omzundan yaraladı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hamdi Buğra Ç.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise silahı ateşlenen F.K.'yi polis merkezine götürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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