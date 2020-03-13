Beşiktaş Kulübü: "1986-87 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü: '1986-87 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz' - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü: "1986-87 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz"

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü: "1986-87 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz"

Beşiktaş Kulübü:

Beşiktaş Kulübü: "1986-87 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz" - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
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