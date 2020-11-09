Beşiktaş'ta 3 futbolcuda korona virüs çıktı

Beşiktaş Kulübü, 3 futbolcu ve 1 personelde Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Futbol takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL