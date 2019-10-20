Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübü 34'üncü başkanını seçiyor
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü 34'üncü başkanını seçiyor

Beşiktaş Kulübü 34'üncü başkanını seçiyor

1 saat önce

Başkan adayları, yönetim kurulu listesinde bulunan isimlerle seçime gelen kongre üyelerini tek tek karşıladıOy kullanma işlemi başladıAli DANAŞ - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile 34'üncü başkanı seçiyor.

Beşiktaş Kulübü 34'üncü başkanını seçiyor, System.String[]

Başkan adayları, yönetim kurulu listesinde bulunan isimlerle seçime gelen kongre üyelerini tek tek karşıladı

Oy kullanma işlemi başladı

Ali DANAŞ - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile 34'üncü başkanı seçiyor.

Sabahın erken saatlerinde Akatlar Beşiktaş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'ne gelen başkan adayları, yönetim kurulu listesinde bulunan isimlerle seçime gelen kongre üyelerini tek tek karşıladı. Divan başkanlığına Uluç Gürkan'ın seçildiği kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başkan adaylarının konuşmalarıyla devam etti. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay kongre üyelerine son konuşmalarını yaptı. Konuşmaların bitmesinin ardından da oy kullanımına geçildi.

14 bin 950 üye saat 17.00'ye kadar 20 sandıkta oy kullanabilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karşılamalardan detaylar

-Salondan detaylar

-Adayların konuşması

20.10.2019 - Haber Kodu : 191020020


Beşiktaş Spor Kulübü, Bora Füzesi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:30 Kaynak: DHA
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