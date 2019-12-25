Beşiktaş Kulübü, 4 futbolcusunun takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü, 4 futbolcusunun takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü, 4 futbolcusunun takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'ın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, 4 futbolcusunun takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'ın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, basında çıkan "Beşiktaş'ta 4 futbolcu ile yollar ayrılıyor" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuzun futbolcularımız; Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetimizden gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddiasının gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur."

Öte yandan yapılan bir başka açıklamada Kosovalı futbolcu Emir Umit'in devre arası transfer edileceği haberlerinin de gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Oğuzhan Özyakup, Çınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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