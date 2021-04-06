Beşiktaş Kulübü, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
06.04.2021 18:41
Beşiktaş Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ve Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle 6 Nisan 1920 tarihinde yayın hayatına başlayan, günümüzde ise ilkeli yayıncılık anlayışıyla dünyanın önde gelen haber merkezleri arasında bulunan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederiz." denildi.
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