Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübü, Arsenal'ın Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny'yi transfer ettiğini açıkladı.
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Beşiktaş Kulübü, Arsenal'ın Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny'yi transfer ettiğini açıkladı.

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Arsenal'ın Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny'yi transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Arsenal'ın Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny'yi transfer ettiğini açıkladı., System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Arsenal'ın Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny'yi transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Arsenal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:02 Kaynak: AA
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