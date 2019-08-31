Beşiktaş Kulübü, Arsenal'ın Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny'yi transfer ettiğini açıkladı.
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü, Arsenal'ın Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny'yi transfer ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:02 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü, Arsenal'ın Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny'yi transfer ettiğini açıkladı.
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