Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: "Başlarken 2 hedef koymuştuk, hedeflerimiz gerçekleşti" - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: "Başlarken 2 hedef koymuştuk, hedeflerimiz gerçekleşti"

19.05.2021 00:13
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ:

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, lig başlarken 2 kupa hedeflediklerini ve bunların da gerçekleştiğini ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, lig başlarken 2 kupa hedeflediklerini ve bunların da gerçekleştiğini ifade etti.

Kocadağ, maç sonu yaptığı açıklamada, sezonun salgın nedeniyle çok zor geçtiğini söyledi.

Sezon başında zor şartlarda iyi bir kadroyla, iyi bir teknik ekiple sezona başladıklarını dile getiren Kocadağ, "Gerçekten de başlarken 2 hedef koymuştuk. Bu hedeflerin biri lig şampiyonluğuydu bir tanesi de Türkiye Kupasıydı. Öncelikli hedefimiz bunlarda sonuna kadar mücadele edip son noktaya kadar gelmek sonrasında da lehimize finalize etmekti. Bu dileklerimiz gerçek oldu." diye konuştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, yönetim kuruluna, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a, teknik ekibe, tüm futbolculara ve kulüp çalışanları teşekkür eden Kocadağ, "Gerçekten eşi görülmemiş bir mücadele verdiler. Çok ciddi maç trafiği, çok ciddi imkansızlıklar pandemiden ötürü. Ailelerinden ayrı kaldılar. Bizler de öyle. Çok fedakarlıklar yapıldı. Sonunda çift kupayla buradan, İzmir'den dönüyoruz. İzmir'e gelirken 'acaba çift kupa olur mu' diye düşünmüştük. Allah'a hamdolsun bize bunu nasip etti." ifadelerini kullandı.

Ligin sonuna doğru çok ciddi bir stres oluştuğunu belirten Kocadağ, "Çünkü büyük bir mücadele sonunda bu kupaları isteyen bir takım, isteyen bir kulüp var. Bu stres lig şampiyonluğu ile boşaldı. Ben bugün daha rahat bir maç bekliyordum. Göztepe maçında da gerçek futbolumuzu ortaya yansıtamadık. Final maçları böyle olur. Çok stresli bir maçtı. Orada bizim maçı kazanmamız öncelikli hedefti. Ama ondan sonrasında futbolcular teknik heyet bizler İzmir'de güzel vakit geçirdik. Otelde güzel vakit geçirdik. Sonrasında da bugün daha iyi bir oyunla kupamızı da müzemize götürüyoruz. Çok mutluyuz. İzmir bizi güzel ağırladı." şeklinde konuştu.

Stada gelirken bir takım talihsizlikler yaşandığını aktaran Kocadağ, şunları kaydetti:

"Otobüsümüze bir saldırı var. Ben bunu tüm İzmir halkına mal etmek istemiyorum. İzmir halkı bizim için çok değerli. Fakat istenmeyen olaylar yaşandı, bir kulüp çalışanımız yaralandı. Onun dışında takım otobüsünün taşlanması var. Futbolda çok görmek istemediğimiz geçmişte kalmış şiddet olayları. Personelin durumu iyi. Küçük bir yaralanma. İl Emniyet Müdürümüz olaya müdahale ettiler. İnşallah bir daha yaşanmaz. "

Emre Kocadağ, Antalyaspor, Beşiktaş, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: 'Başlarken 2 hedef koymuştuk, hedeflerimiz gerçekleşti' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Aboubakar'ı bir türlü konuşturmadılar! Rosier'in takım arkadaşına öpücüğü röportaja damga vurdu Aboubakar'ı bir türlü konuşturmadılar! Rosier'in takım arkadaşına öpücüğü röportaja damga vurdu Yarı çıplak halde hastaneden kaçan psikiyatri hastası ekipleri harekete geçirdi Yarı çıplak halde hastaneden kaçan psikiyatri hastası ekipleri harekete geçirdi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılacağı muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılacağı muhtemel rakipleri belli oldu Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi Son anket sonuçları yayınlandı! İşte Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Son anket sonuçları yayınlandı! İşte Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor

Son Dakika Haberleri
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:59 İngiltere'de bir polis memuru, durdurmak için Filistin yanlısı protestocuların yanına gitti, onlara katıldı
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
17:26 Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
Fitch, otomotiv sektöründeki çip kriziyle ilgili yeni gelişmeyi açıkladı: Araç alacaklara kötü haber Fitch, otomotiv sektöründeki çip kriziyle ilgili yeni gelişmeyi açıkladı: Araç alacaklara kötü haber         
00:31
Mehmet Ali Erbil: Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum Mehmet Ali Erbil: Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum         
00:17
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf         
23:56
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak         
21:45
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı         
17:26
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir         
10:16
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 00:55:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: "Başlarken 2 hedef koymuştuk, hedeflerimiz gerçekleşti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement