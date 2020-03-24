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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan koronavirüs testi açıklaması Açıklaması
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileriyle ilgili bir şikayetlerinin olmadığını belirtti.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileriyle ilgili bir şikayetlerinin olmadığını belirtti.
Emre Kocadağ, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, sağlık kuruluyla iletişim halinde olduklarını aktararak, "Teknik heyet ve futbolcularımızda şu an bir şikayet yok. Sağlık ekibimiz gerek görürse test yaptırırız. Sağlık kurulumuzla görüşüyoruz. Son kararı onlar verecek." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Süper Lig ertelenmeden önce son maçını Galatasaray'la oynamıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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