Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan koronavirüs testi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan koronavirüs testi açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan koronavirüs testi açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileriyle ilgili bir şikayetlerinin olmadığını belirtti.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan koronavirüs testi açıklaması Açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileriyle ilgili bir şikayetlerinin olmadığını belirtti.

Emre Kocadağ, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, sağlık kuruluyla iletişim halinde olduklarını aktararak, "Teknik heyet ve futbolcularımızda şu an bir şikayet yok. Sağlık ekibimiz gerek görürse test yaptırırız. Sağlık kurulumuzla görüşüyoruz. Son kararı onlar verecek." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Süper Lig ertelenmeden önce son maçını Galatasaray'la oynamıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Emre Kocadağ, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:18 Kaynak: AA

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