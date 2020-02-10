Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Mircea Lucescu açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Mircea Lucescu açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Mircea Lucescu açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, bu hafta içinde İstanbul'a gelecek deneyimli futbol adamı Mircea Lucescu'nun anlaşma sağlanması halinde futbol takımına danışmanlık yapacağını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Mircea Lucescu açıklaması Açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, bu hafta içinde İstanbul'a gelecek deneyimli futbol adamı Mircea Lucescu'nun anlaşma sağlanması halinde futbol takımına danışmanlık yapacağını söyledi.

Siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanı sırasında basın mensuplarıyla sohbet eden Kocadağ, Lucescu'dan faydalanmak istediklerini belirterek, "Shakhtar'daki yapılanmalarını biliyoruz, o yönde futbol aklı olarak kendisinden faydalanmak istiyoruz. Sergen Yalçın'ın üstüne direktör olarak gelmesi gibi bir durum yok. Bu hafta içi gelecek ve konuşacağız. İstanbul'da uzun süreli kalıp kalmayacağı da önemli. Kendisi tüm bu konuları değerlendirecek ve bir karara varacağız." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı takımdaki genel havayı değerlendiren Kocadağ, "Sergen Yalçın'la iyi bir çıkış yakaladık, gördüğünüz gibi futbolcuların neşesi de yerinde. Çok önemli bir periyoda gireceğiz. İnşallah böyle devam ederiz." dedi.

Kiralık futbolcular Kevin- Prince Boateng ve Pedro Rebocho'nun sözleşme durumlarıyla ilgili bilgi veren Emre Kocadağ, şunları kaydetti:

"Boateng 10 maç en az 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacak. Birini oynadı, 9 maçta daha 45 dakika oynarsa sözleşmesi otomatik uzayacak. Kiralama bedeli olmayacak, sadece önümüzdeki sezon maaşının tamamını ödeyeceğiz. Rebocho'da ise değişen bir durum yok. Zorunlu opsiyonu tamamlamasına 3 maç kaldı. Kulübüyle sözleşmeyi revize etmek için temas halindeyiz, cevap bekliyoruz. Eğer bu şartlar devam ederse oynatmayız. Ama kulübünün de Rebocho'nun oynamayarak değer kaybetmesini istemez diye düşünüyoruz."

Beşiktaş Spor Kulübü, Mircea Lucescu, Emre Kocadağ, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:20 Kaynak: AA
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