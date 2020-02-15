Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, eleştirilere cevap verdi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, eleştirilere cevap verdi (1) - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, eleştirilere cevap verdi (1)

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park Kuzey Tribünü toplantı salonunda yapılan Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park Kuzey Tribünü toplantı salonunda yapılan Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, eleştirilere cevap verdi (1)

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:51 Kaynak: AA
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