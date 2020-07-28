Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA Spor Masası'na konuk oldu (2) - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA Spor Masası'na konuk oldu (2)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, pandemi döneminde Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA Spor Masası'na konuk oldu (2), System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, pandemi döneminde Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Çebi, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pandemi döneminde küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili görüşlerini başkanların yer aldığı sosyal medya grubunda daha evvel de paylaştığını belirten Çebi, "Sezon bitmediği için eleştirildim. Ama şimdi sezon bitti, rahatlıkla ifade ediyorum. Ben gerçekten pandemi döneminde küme düşmenin olmasını istemiyorum. Bu dönem düşmeyi kaldıralım. Pandeminin verdiği darbelerle küme düşen kıymetli şehir takımlarımız var. Ben istemiyorum, 3 tane daha takım fazla olsun." diye konuştu.

"UEFA bizi futbolcularla karşı karşıya bıraktı"

UEFA'nın pandemi dönemindeki yönetimini eleştiren Çebi, "UEFA kural koyucu olmasına rağmen pandemi döneminde bir kural koymadı. 'Pandemi başladı, bu süreç devam ettiği sürece futbolculara ödemeler böyle olacak' demedi. 'Karşılıklı görüşerek' diye bir maddeyle bizi futbolcularla karşı karşıya bıraktılar." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin olmadığı yerde futbolcuların da olmayacağını dile getiren Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

" UEFA'nın futbolcunun sendikası gibi hareket etmesinden çok rahatsızım. Kulüplerin olmadığı yerde futbolcular da olamaz. Kulüplerin ayakta kalması için gayret sarf eden bir UEFA görmüyoruz. Sadece futbolcuları koruyan, kollayan bir UEFA ile baş başayız. UEFA'nın pandemi dönemindeki tavrını yanlış buluyorum, kararlı olmalıydı. Hepimizi yönlendirebilecek sağlıklı kararlar almalıydı."

Yayıncı kuruluştan ödemeleri henüz alamadıklarını kaydeden Çebi, "Yayıncı kuruluş bizimle yaptığı pazarlıklarda indirim istiyor, gerekçe pandemi. Önümüzdeki yıllarda da indirim istiyor, gerekçesi yine pandemi. Biz futbolcularımıza 'pandemi nedeniyle indirim yapın' diyoruz, 'bize ne' diyorlar." şeklinde konuştu.

"Ruiz'in açıklaması yanlış"

Çebi, Victor Ruiz'in kendisine ödeme yapılmadığı yönündeki açıklamalarıyla ilgili soruya, "Ruiz'in açıklaması yanlış. Ben olsaydım, 'pandemiye kadar alacaklarımı aldım, pandemi dönemindeki alacaklarım bana ödenmedi, ben de pandemi diye bir şey tanımıyorum, hakkımı alamadığım için gidiyorum' demesi gerekirdi. Bu doğru açıklama olurdu. Genelleyip, alacaklarını alamayan bir futbolcu portresi çizdi." yanıtını verdi.

Mart, nisan ve mayıs aylarında ödeme yapamadıklarını aktaran Çebi, bağış kampanyası gelirleriyle bonservis bedellerini ödemeye çalıştıklarını söyledi.

Çebi, " Adem Ljajic'in 4,5 milyon avroluk bonservisi hala duruyor, Kevin N'Koudou'nun 4 milyon avroluk bonservisi duruyor. Futbolculara imza attırılıp getirilmiş ama restoranlarda yazıyor ya 'ben yedim babam ödesin' diye, öyle olmuş biraz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yayını kendi imkanlarımızla yapalım"

Çebi, yayıncı kuruluşun indirim talebiyle ilgili soru üzerine, "Kendi imkanlarımız, TRT'miz var, A Spor var, başka kanallar var. Alt yapıları var. Biz yapalım bu işi. Kulüpler Birliği olarak bir şirket kuralım. Televizyon kanallarının hakkını verelim, geri kalanla biz geçinelim. Biz bu rekabeti yaratamazsak her gelen indirim ister. Bir gün üstüne bizden para isteyebilirler diye korkuyorum. İsterler çünkü rakipsizler." diye konuştu.

Rakipsizlik nedeniyle yayıncı kuruluşun indirim istediğini savunan Çebi, "Koskoca vakıfız, bir tane şirket kurarsınız, gidersiniz TRT'ye yapalım dersiniz. Ortak bir hesap tutalım, masraflarınızı alın, üstüne de kar koyun, geri kalanı bize verin. Geldiğimizden beri aynı yerde dolaşıp duruyoruz. Adamlar da bakıyorlar etraflarında kimse yok indirim istiyorlar. Bunun sonu yok." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş başkanlığının herkese nasip olmayacağını belirten Çebi, "Bir sürece girdik bir sürü para verdik, insanlar 'paran yoksa niye geldin' diyor. Verdik, verdiğimizin bir önemi yok. İmkanımız olduğu sürece elimizden geleni yapacağız." dedi.

Çebi, erken seçimle ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız çalışıyor, mutluyum. Başkan para istedi, ellerinden geleni verdiler. Kimisi 500 bin, kimisi 1 milyon dedi. Hepimiz bir şey yaptık. Mühim olan hissiyattır. Bana faydaları var, Beşiktaş'a faydaları var. Neden yönetimi yenilemem gerektiğini anlamıyorum. Muhalefet seçime gidilmesini arzu ediyorsa birisi çıksın 'seçime git ben de adayım' desin. 'Ben senden bu işi daha iyi yapacağım' diyen birisi çıksın, ben de 'buyurun seçim' derim. Mevcut yönetimi değiştirmek için seçime gitmem."

(Sürecek)

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:41

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA Spor Masası'na konuk oldu (2) - Son Dakika Spor
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