Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA Spor Masası'na konuk oldu: (3) - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA Spor Masası'na konuk oldu: (3)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ayrılmaları gündemde olan futbolcuların ekonomik şartları kabul ettikleri takdirde takımda kalabileceklerini söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA Spor Masası'na konuk oldu: (3), System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ayrılmaları gündemde olan futbolcuların ekonomik şartları kabul ettikleri takdirde takımda kalabileceklerini söyledi.

Başkan Çebi, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Takımdan ayrılacağı iddia edilen futbolculara ilişkin yorumda bulunan Çebi, "Caner Erkin ve Gökhan Gönül, oynamak istiyorlarsa ikisi de bizim futbolcumuz. Kontratları belli. Oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz. Bir başkası benden fazla bedel ödüyorsa bizim buna saygı duymamız lazım." ifadelerini kullandı.

Atiba Hutchinson'ın takımda kalmasını istediklerini ifade eden Çebi, "Hocamız Atiba'nın kalmasını istiyor ve katkı vereceğini ifade ediyor. Verebileceği çok şey var Atiba'nın. Profesyonel duruşu var. Aile babası olmasının verdiği bir duruş var. 6-7 senedir Beşiktaş forması giymesinin getirdiği artılar var. Onları sahaya, antrenmanlara yansıtması bizim için çok önemli. Sanıyorum Erdal Torunoğulları, yarın öbür gün kendisiyle görüşecek. Umarım el sıkışırlar. Sevdiğimiz, beğendiğimiz bir futbolcumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Çebi, Fransa'nın Lille ekibine transfer olacağı öne sürülen Burak Yılmaz'ın durumuna ilişkin, "Burak'ın ayrılmasıyla ilgili kendisiyle el sıkıştık ama kontrat henüz imzalanmadı. Belki bugün bitireceğiz. Birçok teknik detay var. Prensip olarak Burak, Lille'e gitmek istedi. Teknik detaylar şu anda konuşuluyor, bittiğinde açıklayacağız." yorumunu yaptı.

Türkiye'de futbolculara ödenen paraların bütçelerine ağır geldiğini kaydeden başkan Çebi, "Türk futbolunda bütçelere göre yüksek ücret verildiğini söylüyorum. O kişinin değeriyle ilgisi yok. Bizim bütçemize ağır geliyor bu rakamlar. Aksi halde kimsenin emeğine saygısızlık yapmak haddim değil. O günkü yöneticiler öyle takdir etmiş, vermiş. Ancak benim ekonomim bunu kaldırmıyor. Kimsenin futbolcusunun bedelini biçme hakkım yok, kimseye saygısızlık edemem." şeklinde görüş belirtti.

"Türk takımlarının UEFA ya da FIFA'dan ceza almasını istemem"

Trabzonspor'un cezasıyla Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme durumunun vicdanıyla bağdaşmadığını aktaran Çebi, "Biz, Süleyman Seba'nın şampiyon olduktan sonra döndüğü uçakta 3-5 rakip futbolcu var diye şampiyonluk kutlaması yaptırmadığı bir camiayız. Başkasının mutsuzluğu üzerine mutluluk kurma isteğimiz olamaz. Trabzonspor'un yerine ikinci olmak isterdim. Beşiktaş'ta Trabzonspor'un alacağı cezayı beklemek gibi bir şey olamaz. Beşiktaş farklı bir duruştur. Türk takımlarının UEFA ya da FIFA'dan ceza almasını istemem. Kurallar bunu gerektiriyorsa da ülkemizi en iyi şekilde Şampiyonlar Ligi'nde temsil ederiz." diye konuştu.

Gündemdeki transfer iddialarının doğru olmadığını belirten Çebi, şunları kaydetti:

"Benim kadrom dolu. Bunların içerisinden gidenler olacak. Onlar giderseler yerine oyuncu bakacağız. Gitmiyorlarsa onun yerine transfer yapmamız söz konusu olamaz. Transfer politikasını ekonomimize göre yapacağız. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek transferler biraz fark edebilir ama kimse bizden uçuk kaçık transferler beklemesin. Net, açık söylüyorum. Belki güçlü bir santrfor, stoper ve bir orta saha ile 2-3 transfer olabilir."

"Ne kadar hak verildiyse o kadar yabancı oyuncu sahada olmalı"

Başkan Çebi, yabancı oyuncu sayısındaki kademeli düşüş hakkında teknik direktör Sergen Yalçın ile fikir ayrılıklarının bulunmadığını ifade etti.

Yabancı oyuncu konusunun sosyal medyada cımbızlanmış bir mesele olduğunu vurgulayan Çebi, "Hocamızın 'Yarısı tribünde, yarısı sahada. Kim aldı bu kararı?' şeklindeki açıklamasına katıldığımı söyledim. Çelişki yok. 14 futbolcu hakkım varsa niye bunları oynatamıyorum. Niye kulübede oturtuyoruz. Sosyal medyada bildiğim, tanıdığım insanların başımın üstünde yeri var, saygı duyuyorum ama bazıları da işleri başka yerlere getiriyor. Taraftarım bunlara dikkat etsin. Ben onların hem başkanı hem ağabeyiyim. Hakaretleri kabul etmiyorum, asla yalan konuşmam. Sözlerimin arkasında dururum." şeklinde açıklamada bulundu.

Yabancı oyuncu sayısının 8'den aşağı düşmemesi gerektiğini kaydeden Çebi, "8 normal bana göre, aşağı da düşmesin. 8'in altına düşeceğini düşünmüyorum. Sahada oynayanın ne kadar hak verildiyse o kadar olması gerektiğini düşünüyorum. '8 hakkınız var ama 6'sı sahaya çıkabilir' uygulaması bana göre yanlış. Hepsi sahada oynasın. 10 oyuncuysa 10, 8 oyuncuysa 8'i oynasın." diye konuştu.

(Sürecek)

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:45

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA Spor Masası'na konuk oldu: (3) - Son Dakika Spor
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