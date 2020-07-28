Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Caner ve Gökhan, oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız...
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Caner ve Gökhan, oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Caner ve Gökhan, oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz."
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 01:19
Kaynak: AA
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