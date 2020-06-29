Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den "Bırakmam Seni" kampanyasına destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den "Bırakmam Seni" kampanyasına destek çağrısı Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 12 Haziran'da başlattıkları "Bırakmam Seni" kampanyasının zamanla genişleyeceğini, bu kapsamda siyah-beyazlı taraftarlara tişört satın alma fırsatı sunacaklarını belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 12 Haziran'da başlattıkları "Bırakmam Seni" kampanyasının zamanla genişleyeceğini, bu kapsamda siyah-beyazlı taraftarlara tişört satın alma fırsatı sunacaklarını belirtti.

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Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin temmuz ayı sayısında yer alan yazısında, siyah-beyazlı camiayı "Bırakmam Seni" kampanyasına destek vermeye çağırdı.

"Bırakmam Seni" kampanyasının maddi ve manevi açıdan önemine dikkati çeken Ahmet Nur Çebi, "Kulübümüzün geleceği için dönüm noktası olacak bir bağış kampanyası başlattık. Bu kampanya yalnızca maddi değil, manevi değerlerimiz için de oldukça mühim. Kampanyamız, zamanla genişleyecek. Taraftarlarımızla buluşacağımız ve yoğun şekilde talep edilen 'Bırakmam Seni' tişörtlerimizi satın alma fırsatını herkese sunacağımız bir televizyon yayını gerçekleştireceğiz. Beşiktaş için en ufak katkısını verebilecek herkesin fedakarlığına talibiz. Kuşkusuz, tüm bu çabalarımız önümüzdeki senelerde semeresini verecektir." ifadelerini kullandı.

Temmuz ayının Beşiktaş Kulübü için önemli olduğunu vurgulayan Çebi, "Göreve geldiğimizde doğmuş ve doğacak gelirlerimizin temlik altında olması nakit akışımızı sıfıra indirmiş ve giderlerimizi karşılamayı güç bir konuma getirmişti. Bu olumsuzluklara Kovid-19 salgınının da eklenmesi tüm dünya ekonomisini olduğu gibi bizi de derinden etkiledi. Deyim yerindeyse şartlar, futbol camiasını akıntıya kürek çekme noktasına getirdi. Yayın gelirlerimiz ve bilet satışlarımız durdu. Giderlerimiz arttı. Camiamızın her ferdine bunları anlatmayı görev bildik, aynı çatı altında yaşayan bir aile olduğumuzu anlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm zorlukların altından kalkabilecek bir kulüp olduklarının altını çizen Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

"Zaman, özümüze dönme zamanı. Sporcularının fedakarlıklarıyla, taraftarının desteğiyle ve bizlerin yoğun mesaileriyle bu çetrefilli sürecin de altından kalkacağız. Hepinizin malumudur ki Beşiktaş 'Kolej Takımı'nın, kendi çocuklarının takımıdır. Öz kaynakla, kendi imkanlarımızla şampiyon olmak bizim için çok daha kıymetlidir. Bu sebeple, kendi içimize yönelerek tüm branşlarda ekseriyetle genç sporculara yöneleceğiz. Beşiktaş, her zaman olduğu gibi bu zorlukların da altından kalkacak ve müreffeh vakitlerine geri dönecektir. Birbirimize sımsıkı tutunmamız gereken bu süreçte, alicenap Beşiktaş Camiası'nın desteğinden mahrum kalmayacağımızı biliyor, tüm iş insanlarımızı da kampanyamıza dayanak olmaya davet ediyorum. Beşiktaş'ı bırakmayalım. Güçlü bir şekilde 'Bırakmam Seni' diyelim."

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Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika Spor
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