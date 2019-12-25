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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Nevzat Demir'e ziyaret
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, camianın önemli isimlerinden eski yönetici Nevzat Demir'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:18 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, camianın önemli isimlerinden eski yönetici Nevzat Demir'i ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ahmet Nur Çebi ile Nevzat Demir'in, Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.
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