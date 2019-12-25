Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Nevzat Demir'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Nevzat Demir'e ziyaret - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Nevzat Demir'e ziyaret

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, camianın önemli isimlerinden eski yönetici Nevzat Demir'i ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Nevzat Demir'e ziyaret, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, camianın önemli isimlerinden eski yönetici Nevzat Demir'i ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ahmet Nur Çebi ile Nevzat Demir'in, Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:18 Kaynak: AA
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