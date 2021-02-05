Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye limit çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye limit çağrısı Açıklaması

05.02.2021 00:03
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye limit çağrısı Açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) Süper Lig takımlarının harcama limitlerini ve hangi kulübün ne kadar harcama yaptığını açıklamasını talep etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) Süper Lig takımlarının harcama limitlerini ve hangi kulübün ne kadar harcama yaptığını açıklamasını talep etti.

Çebi, A Spor'a yaptığı açıklamada, ara transfer dönemini ve TFF'nin takım harcama limitlerini değerlendirdi.

Göreve geldikleri andan sonra sadece 2 transfer döneminde söz sahibi olabildiklerini belirten Çebi, "Yazın transferimizi düzgün, planladığımız gibi ve iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Ara transfer çok sağlıklı bir dönem değildir. Ara transferde mecbur kalmadıkça çok fazla transfer yapmamayı tercih ediyorum. Bu dönemde de Cenk Tosun transferini gerçekleştirdik. Gündeme Hulk ve Mandzukic geldi ama ben popülist davranmayacağımı, yapacağımız transferin Beşiktaş'ı zor durumda bırakmayacağına emin olacağımı söyledim. Bundan taviz vermedim, bundan sonra da vermeyeceğim. Şu anda yaşadığımız sıkıntıların sebebi gelişigüzel yapılan transferler." diye konuştu.

Ara transfer döneminde bazı takımların harcama limitini aştığı algısı olduğundan bahseden Çebi, "Sürekli olarak yapılan transferin TFF Lisans Kurulunun koyduğu limitlere uygunsuz olduğu şeklinde söylemler var. Bunların böyle olup olmadığını bilemeyiz. Kendimiz her şeyi kuralına uygun yürüttük. Ancak başka kulüplerin bu kuralı bir şekilde deldiği, başka türlü yollara gittiği söylemleri var. Lütfen TFF ve yetkililer, hangi kulübün limitlerinin ne olduğunu, bunların ne kadarının kullanıldığını, kimlerin hangi transferlere ne bedeller verdiğini açıklayın. Hem bizler hem zan altında kalan kulüpler kendilerini kurtarsın hem de federasyon rahatlasın. Biz limitler içinde kaldık ve bu kurala uymaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Abdullah Avcı ile bir noktaya geleceğimize inanıyorum"

Çebi, eski teknik direktörleri Abdullah Avcı ile aralarındaki sözleşme gereği, deneyimli çalıştırıcının Trabzonspor'dan aldığı ücretin Beşiktaş'taki kontratına tamamlandığını söyledi.

Avcı ile bu konuda görüşeceklerini aktaran Çebi, "Onunla yapılmış olan kontrat uzun vadeli. Ancak ben hiçbir zaman 3 yıllık kontrat düşünmem. Onların gitme hakları var. Kontratını feshedip gidiyorlar ama kulüp eli kolu bağlı şekilde onları seyrediyor. Sayın Abdullah hoca ile yapılan kontratta bizim aradaki farkı ödeyeceğimiz yazıyor. Hocamızla oturup anlaşacağımızı, başka bir takımda hocalık yaparken orada alabildiğinden fazlasını Beşiktaş'tan talep etmeyeceğini düşünmek istiyorum. Hocamızı çok fazla tartışmak istemiyorum. Onunla bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Onun Türk futboluna -Beşiktaş da bu camianın en önemli parçalarından biridir- zarar vermek isteyeceğini düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dorukhan Toköz'ün geleceği

Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dorukhan Toköz'e tekliflerini sunduğunu önerdikleri şartlardan fazlasını vermeyeceklerini söyledi.

Dorukhan Toköz için "Kendisiyle uzlaştık, anlaştık. Menajeri araya girerek yurt dışında futbol oynama isteğini ön plana çıkardı." diyen Çebi, şunları kaydetti:

"Dorukhan'ın önünde verdiğimiz teklif duruyor. O teklife imza atmak isterse atar, istemezse atmaz. Benim prensiplerim var. Beşiktaş camiasında önüne konan kontratı imzalamayan futbolcuyla yollarımızın kesişeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye gitmesi beni rahatsız eder ama bu rahatsızlığın sonucunda 1 kuruş artırmam. Beşiktaş Kulübünün futbolcularının başka kulüplerle pazarlık yapıp, dönüp Beşiktaş'tan yüksek ücret alabileceği durumda kulübümü bırakmam. Fenerbahçe'den herhangi bir girişim olmadı. Dorukhan ve menajeri yurt dışına gitmek istediklerini söylediler. Ben de hak verdim. Ancak bu dakikadan sonra hak vermeyi düşünmüyorum. ya bu ayın sonuna kadar bu işi bitiririz ya da Dorukhan başka yerde topunu oynamaya devam eder."

Futbol Federasyonu, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye limit çağrısı Açıklaması - Son Dakika Spor


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