Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu (1) - Son Dakika

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu (1)
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park Kuzey Tribünü toplantı salonunda yapılan Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:39 Kaynak: AA
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