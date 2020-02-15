Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu (4) - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi , Vodafone Park Kuzey Tribünü toplantı salonunda yapılan Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

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Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 961 milyon lira olarak açıklandı