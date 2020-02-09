Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi düşerek dirseğini kırdı - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi kaza geçirerek dirseğini kırdı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye acil şifalar dileriz" açıklaması yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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