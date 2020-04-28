Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi gündemi değerlendirdi (3)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün mali yapısı nedeniyle yüksek ücretli futbolculardan indirim isteyecekleri, kabul etmeyenlerle yollarını ayırmayı düşündüklerini söyledi.

TRT Spor'da yaptığı açıklamalarla gündemi değerlendiren Çebi, yüksek ücret alan futbolcuların durumu, sözleşmesi bitecek futbolcular, sportif direktörlüğe bakışı ve transfer politikasıyla ilgili konuştu.

Takımdaki Jeremain Lens, Adem Ljajic ve Domagoj Vida'nın toplamda 9 milyon avroya yakın ücret kazandığının hatırlatılması üzerine Çebi, "Bunlar benim futbolcularım. Benim formamı giyiyor. Tabii ki tercihim indirim yaparak içinde bulunduğumuz kriz ortamından kaynaklanan kayıplarımız nedeniyle bize hoşgörüyle yaklaşmaları. Bu olmuyorsa gitmelerini tercih ediyorum. Bunun dışında başka şansım yok. Birincisi, uygun fiyatlarla fedakarlık yaparak kalmalarını istiyorum ama onlar bunu kabul etmiyorsa gitmelerini tercih ederim. Kendilerine bu bedelleri ödememiz artık mümkün değil. Onlar da bunu biliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Sportif direktörü kendi içimizden çıkarmayı tercih ediyoruz"

Sportif direktörlük için eski teknik direktörleri Mircea Lucescu ile Alman futbol adamı Lutz Pfannenstiel'in isimlerinin basında yer aldığının hatırlatılması üzerine Çebi, şunları kaydetti:

"Kurumsal yapılanmaya önem veriyorsanız sportif direktörünüzün futbolu idare etmesinde çok önem var. Yönetici olarak verebileceğiniz zaman, bilgi ve tecrübeniz, onlar kadar değil. Mesleği olan kişiler sizden daha iyi icra edebilir. Böyle bir şey olması gerektiğini biliyorum. Geçmişten beri bu konuda hassasiyetim vardır. Bunun kim olacağı konusunda şu karışık sezonu geçmemiz lazım. Buraya çok sıkıntılı bir zamanda geldik ve geleli 5 ay oldu. Bu süre içinde önümüze gelen kontratları anlamaya ve öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim bir sürece ihtiyacımız vardı. Bu süre de virüs olmasaydı temmuza kadar tekrar bir yapılanmaya gitmekti. Herhalde ağustos ve eylüle kadar bu iş uzayacak. Gönlümden geçen kendi içimizden çıkan insanlarla çalışmak. Nasıl futbolcularımızı kendi içimizden yetiştirmek istiyorsak, direktörlerimizi de kendi içimizden çıkarmayı tercih ediyoruz."

"Talisca geldi de biz mi 'Gelmesin.' dedik"

Siyah-beyazlı formayı 2 sezon giyen ve Avrupa'daki başarılarda büyük katkısı bulunan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın Çin'de Beşiktaş'ın verebileceğinden yüksek para kazandığını söyledi.

Talisca ile ilgili bir girişimlerinin olmadığına değinen Çebi, "Defalarca söylememize rağmen sosyal medyada gündeme geliyor. Talisca geldi de biz mi 'Gelmesin.' dedik. Talisca buradaki ücretlere oynayacaksa buyursun gelsin. Buraya geldiğinde aldığı ücretlerin 10 katıyla başka yerde oynuyor. Buraya geldiğindeki ücretlerin 10 katını kazanabiliyorsa Beşiktaş sayesinde. Bir gün kendisi, 'Ben Beşiktaş'tan nasiplendim. Vefa borcum var.' deyip, ödemeyi isterse kapıyı açarız." diye konuştu.

Talisca konusunun sosyal medyada manipüle edildiğini ileri süren Çebi, sözlerine şöyle devam etti:

"Talisca konusunu sosyal medyada art niyetli yapanlar var. Sanki biz Talisca gibi değerleri buraya getiremeyecek vizyonda bir yönetimmişiz gibi gösteriyorlar. Kardeşim, sen burada para bırakmamışsın ki ben onu yerine getireyim. Bunu yazanların kim olduğunu biliyoruz. Trol hesaplardır gidiyor. Bir adam bin kişi gibi yazıyor. Bin kişi bir anda Talisca'yı istiyor, bin kişi aynı anda yönetimin tarzını beğenmiyor. İnanın o bir kişi. Sosyal medyanın böyle bir zaafiyeti var. Özellikle Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden bazılarının trol hesap kullanıp da yeni yönetimi zor durumda bırakmaya çalışmalarını doğru bulmuyorum. Eğer Beşiktaş'ı seviyorlarsa bu trol hesaplara harcadıkları para yazık. Onlara bir bedel ödemelerine gerek yok. Onun yerine Beşiktaş'ın altyapısına makbuzla para yatırsınlar, daha çok minnettar oluruz."

"Gökhan, Caner ve Hutchinson ile görüşme yapılmadı"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile şartlarda anlaşabilmelerine göre devam edeceklerini söyledi.

Mali şartların eskisi gibi olmayacağını aktaran Çebi, "Olmadı ama olacak. Kendilerine sezon bittikten sonra konuşacağımızı söyledik. Onlar da saygıyla karşıladılar. Sezon bitmediği için görüşme yapma durumumuz olmadı ama onlar bizim futbolcularımız. Hocamızın isteği doğrultusunda görüşeceğiz. Şartlarda anlaşabilirsek, onlar da burada kalmak isterse yola devam edeceğiz ama şartlar eskisiyle hiç bezer olmayacak." şeklinde görüş belirtti.

Ahmet Nur Çebi, gelecek sezondaki transfer politikasında bonservisli ya da kiralık futbolcu tercihlerinin nasıl olacağının sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Futbolun her şeyi yeniden yazılacak. Belki de önümüzdeki sezon bonservis bedeli diye bir şey söz konusu olmayacak. Bonservisleri elinde olan futbolcular kulüp arayabilir. Dünya değişecek. Bu kulüpler çok kıymetli. Futbolcu kardeşlerim kulüplerin kıymetini bilsinler. Çünkü bu kulüpler yaşarsa evlerine ekmek götürebilirler. Bunu onlara anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da bunu anlayabilecek kapasitede insanlar. 2-3 milyon avroluk ücretler virüs öncesinde bile Beşiktaş için normal değildi. Futbolcuların değerleri açısında tartışılabilir. Bu göreceli bir durum ama kulübün kendi gerçeği ortadaydı. Bu gerçek de bu tür futbolcuların bu bedellerle uzun süreli kontratlar imzalanmasına cevaz vermezken bunların yapılması hoş olmamış."

"Her şeyden önce sağlık"

Ahmet Nur Çebi, liglerin yeniden başlamasıyla ilgili, "Her şeyden önce sağlık. Bu futbol oynanacaksa insanlarının sağlığı tehlikeye atılarak oynanmamalı. Eğer böyle bir şey söz konusu olacaksa gerekli tedbirleri almamız gerek." dedi.

Hem koronavirüs salgını hem de Ramazan ayı nedeniyle düzenledikleri bağış kampanyasını ertelediklerini aktaran Çebi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Virüsle uğraşılan bir ortamdayız. Bir de mübarek Ramazan ayındayız. İnanan insanların birbirine yardım ettiği bir süreç geçiriyoruz. Bu süreçte yardımların futbol kulüplerine değil de ihtiyaç sahibi olanlara yapılması gerektiğini bildiğimiz için bağış kampanyasını uygulamayı düşünmedik. Futbolumuzun yeniden başladığı, Ramazan'ın bittiği, bayramın geçtiği ve virüsün etkisinin geçtiği dönemde yeniden bağış kampanyasına başlayacağız. Beşiktaş camiasının desteğiyle yürüyeceğiz. Bu kampanyaya çıktığımızda bize olan katkılarını esirgemesinler."

(Bitti)