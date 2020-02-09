Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı

Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz."

"Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi , Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir.

Beşiktaş kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: ;

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