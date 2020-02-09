Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı

6 saat önce

Beşiktaş kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: ;"Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı, System.String[]

Beşiktaş kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: ;


"Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir.


Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz."


Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:16 
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