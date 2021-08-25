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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni yabancı oyuncu kuralını doğru bulmuyor Açıklaması - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni yabancı oyuncu kuralını doğru bulmuyor Açıklaması

25.08.2021 18:49
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni yabancı oyuncu kuralını doğru bulmuyor Açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon uygulamaya başlanan yabancı oyuncu kuralını doğru bulmadığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon uygulamaya başlanan yabancı oyuncu kuralını doğru bulmadığını açıkladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, "Yabancı kuralının Beşiktaş'ı nasıl etkilediğinden ziyade Türk futboluna nasıl etkisi olacak ona bakmak lazım. Kararın doğru olduğunu düşünmüyorum. Federasyon tarafından Türk futboluna katkı verilsin, Türk futbolcular forma şansı bulabilsin diye planlandığını düşünüyorum. Bunlarla ilgili Kulüpler Birliği başkanıyken de yaptığımız görüşmelerde bunun doğru olmadığını ifade ettik. Federasyonu da anlıyoruz. Onlar da milli takıma katkı verecek oyuncular yetişsin istiyorlar. Ancak, yurt dışındaki Türk oyuncularımız başarılılar. Oyun içinde 8+3 şeklindeki uygulamanın hocaları da zorladığını son maçlarda ben de gözlemledim. Mağlupsunuz, bir karar almanız gerekiyor ve tüm bunları elinizdeki yerli oyuncu 3'ten aşağı olamaz diye değiştiremiyorsunuz. Bunun süratle değişmesi lazım." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile de bu konuyu görüştüklerini söyleyen Çebi, "Ona da izah ettim. En olabilir şekliyle ilk 45 dakika sahaya 8+3'le çıkarsınız ama ikinci yarıda hocaların elini serbest bırakabilirsiniz. Türk futbolcuların oynama mecburiyetini bize hissettirebilirsiniz. İkinci yarıda gidişata göre tavır alması gereken hocanın elini rahatlatabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Transferlerin henüz bitmediğini vurgulayan Çebi, "Yerli futbolcuların ihtiyaç olması bizi bir iki transfere zorlayabilir. Transferi de yerli futbolculardan yapmayı düşünüyoruz. Takviye etme planı içindeyiz. Neler olacağını zaman gösterecek. Listeyi UEFA'ya vermeden önce transferi bitirmek istiyoruz. Minimum 1, maksimum 3 transfer yapma planımız var. A Milli Takım'da görev yapanların Beşiktaş'ta olması bizim için gurur kaynağıdır. Milli takımda oynayan genç oyuncularımız var. Onların bizimle olmasını istiyoruz ama bazen karşı taraf bu iyi oyuncuları bırakmıyor. " şeklinde görüş belirtti.

Transferleri gündemde olan Umut Meraş ve Kaan Ayhan'a ilgilerinin devam ettiğini söyleyen Çebi, "Birini bitirebilirsek bizim için başarı olacak. Onlarla gurur duyuyorum, bizi ve milletimizi yurt dışında güzel temsil ediyorlar. Demek ki iyiler, bize bırakmıyorlar ama biz de almak için uğraşıyoruz. Bu saatten sonra yerli anlamda katkı verecek, ekonomik katkı sağlayacak birkaç isim üzerinde çalışıyoruz. Bu saatten sonra bu sezon için yıldız futbolcu gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Gedson Fernandes'le artık ilgilenmediklerini aktaran Çebi, "Gedson Fernandes başarılı bir futbolcu. Almak için niyetlendik ama şu anda o isteğimiz ortadan kalkmış durumda. Takımda o işleri görecek futbolcularımız var. Böyle bir isteğimiz kalmadı." diye konuştu.

Gaziantep maçında rahatsızlanan Fabrice N'Sakala'nın durumu ile ilgili de konuşan Çebi, "N'Sakala sevdiğimiz, önem verdiğimiz, şampiyonlukta katkısı olan bir futbolcumuz. Onu o şekilde görmekten olumsuz etkilendim. Çok şükür sağlığı iyi. Raporunu aldık. Umarım milli takım arasından sonra tekrar formasını giyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Genç oyuncuların durumu ile ilgili de konuşan Başkan Çebi, "Mümkün olduğunca gençlerle oynamayı istiyoruz. Onların forma şansı bulmasını istiyoruz ama hocamıza güveniyoruz. Hocamızın tercihleri doğru olacaktır. Biz malzemeyi eline verelim, o da başarılı olana forma verecektir. Başarılı olan herkes formasını giyecektir." şeklinde konuştu.

Eski başkan Fikret Orman'ın kendisi ile ilgili yaptığı açıklamalara günü geldiğinde cevap vereceğini söyleyen Çebi, "2 yıl durup tekrar konuşmuş. Bu aile içi bir mevzu. Kendisine ilk divanda ya da mali genel kurulda gereken cevabı vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Onun yaptığı gibi kameraların önüne geçmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kadro dışı kalan oyunculara kimsenin talip olmadığını anlatan Çebi, şunları aktardı:

"Hocalar işin ekonomisinden ziyade teknik duruma bakarlar. Neden, nasıl oluyor da bir kulüp kapımızı çalıp bizden bu oyuncuları istemiyor kafamda soru işareti. Bunlarla ilgili geçen sene de bu sene de kapımızı kimse çalmadı. Aldıkları ücretler çok fahiş. Kimse o bütçeyi bulamadığı için bizden istemiyorlar. Beşiktaş bunların zararını çekiyor. Bu kontratlar Türk kamuoyunun düşünmesi gereken konulardan biri."

Hakem hatalarının ligin başlamasıyla birlikte konuşulduğunu söyleyen Çebi, "Ligin daha yeni başlamasına rağmen hakemler hatalarıyla ön plana çıkıyor. Bunların olmaması için ne yapılması gerekiyor federasyon ve MHK'nin dikkat etmesi gereken konular. Gaziantep maçında penaltımız verilmedi. Fenerbahçe'nin rakipleri de kendilerinin penaltısı verilmediğini konuşuluyor. Antep'te hakem VAR'a bile gitmedi. Bu beni çok rahatsız etti. Umarım bundan sonra bu hatalar olmaz. Bizim gibi diğer takımların da şikayetçi olması düşündürücü. Sezonun başındayız, sonuna kadar böyle giderse yandık. Bu böyle devam ederse diğer takımlardan daha fazla Beşiktaş'ın sesi çıkmak durumunda kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın çekilecek UEFA Şampiyonlar Ligi kurası ile ilgili de konuşan Çebi, "Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın geçmiş performansı ortada. Başarıya alışığız. Umarım iyi bir kura çekeriz, şans da çok önemli. Transferlerimizi Şampiyonlar Ligi'ni göz önünde bulundurarak yaptık. Ülke puanına son derece ihtiyacımız var. Takımlarımızın alacakları puanlar Türk futbolu adına büyük önem ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaleci Ersin Destanoğlu'na gelen teklifleri yeterli bulmadıklarını söyleyen Çebi, "Mert, abi rolünde bir kalecimiz oldu. Tecrübesi ortada. Ersin'e verilen rakamları biz az gördük. Ersin bizim için çok önemli. Forma rekabetini kim kazanırsa onun alabileceği bir yer. Hocaların adaletinden şüphem olmadı, Ersin'e verilen rakam işimize gelmedi." diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni yabancı oyuncu kuralını doğru bulmuyor Açıklaması
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni yabancı oyuncu kuralını doğru bulmuyor Açıklaması
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni yabancı oyuncu kuralını doğru bulmuyor Açıklaması
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni yabancı oyuncu kuralını doğru bulmuyor Açıklaması
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni yabancı oyuncu kuralını doğru bulmuyor Açıklaması

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, oyunlar, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni yabancı oyuncu kuralını doğru bulmuyor Açıklaması - Son Dakika Spor


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