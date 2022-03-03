Ahmet Nur Çebi: "Dünya var oldukça Beşiktaş var olacaktır" - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Nur Çebi: "Dünya var oldukça Beşiktaş var olacaktır"

03.03.2022 10:51
Ahmet Nur Çebi: "Dünya var oldukça Beşiktaş var olacaktır"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yayımladığı 119. yıl mesajında, "Armasında Türk bayrağını taşıyan, Türk spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübünün bugünkü başkanı olarak, bu büyük sorumluluğun bilincinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün aydınlık geleceği için çok çalışmaya devam ediyoruz.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yayımladığı 119. yıl mesajında, "Armasında Türk bayrağını taşıyan, Türk spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübünün bugünkü başkanı olarak, bu büyük sorumluluğun bilincinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün aydınlık geleceği için çok çalışmaya devam ediyoruz. Dünya var oldukça Beşiktaş var olacaktır" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kulübün resmi internet sitesinden yayımladığı 119. yıl mesajında şu ifadeler yer aldı:

"1902 yılında Beşiktaş'ın Serencebey Mahallesi'nde dönemin Medine Muhafızı olan Osman Paşa'nın konağının bahçesinde 22 kişilik bir sporcu genç grubun jimnastik, güreş, halter sporlarını yaparak şanlı, şerefli bir büyük tarihi yazmaya başladılar. 1903 yılının mart ayında Bereket Jimnastik Kulübü'nü kurarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün sağlam temelini attılar ve bugün Beşiktaş Jimnastik Kulübü 119 yaşında. Kutlu olsun.

Bu şanlı tarihe emek veren, başarılar kazandıran yöneticisinden, sporcusuna, taraftarından, profesyonel çalışanına tüm Beşiktaşlıların vefat edenlerini rahmetle, hürmetle anıyor; hayatta olanlarına da Beşiktaş'la dolu sağlıklı bir ömür diliyorum.

Armasında Türk bayrağını taşıyan, Türk Spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübünün bugünkü başkanı olarak, bu büyük sorumluluğun bilincinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün aydınlık geleceği için çok çalışmaya devam ediyoruz.

Ülkemizin çocuklarında ve gençlerinde sportmenlik kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için futbol, basketbol, hentbol, voleybol, boks, güreş, atletizm, jimnastik, kadın futbol, tekerlekli sandalye basketbol, satranç gibi branşlarda altyapılardan üstyapılara kadar Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu çerçevesinde zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştiriyoruz. Dünya var oldukça Beşiktaş var olacaktır."

(İHA)

YORUMLAR
500
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den yatağa bağımlığı yaşayan taraftara telefon sürprizi Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den yatağa bağımlığı yaşayan taraftara telefon sürprizi 13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaş taraftarı Başkan Çebi ile telefonda görüştü 13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaş taraftarı Başkan Çebi ile telefonda görüştü

Ahmet Nur Çebi, Cimnastik, Beşiktaş, Medine, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahmet Nur Çebi: 'Dünya var oldukça Beşiktaş var olacaktır' - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Bakan Lavrov, "Rusya nükleer silah kullanacak mı?" sorusunu cevapladı: Bu Batı'nın aklından geçen bir şey
14:39 Formula 1, Rusya Grand Prix'si ile olan sözleşmesini feshetme kararı aldığını duyurdu
14:36 Enerji Bakanlığı ''Zeytin ağaçları kesilecek'' iddiasını yalanladı: Söz konusu değil
14:08 Ukrayna savaşı Rusya'ya günlük olarak ne kadara mal oluyor? Her gün 20 milyar doları cepheye akıtıyorlar
14:05 Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi
14:02 Dışişleri çok net cevapladı: Bayraktar TB-2 SİHA'ları sadece Ukrayna'ya satmadık!
13:54 Kuntz'a göre sadece 6 futbolcu testi geçti! Biglia ise Süper Lig'in en hızlı koşanı
13:53 Müzik yasağı bitecek mı? Bakan Koca'nın sinyali vermesinden sonra bir açıklama da Bakan Soylu'dan geldi
13:45 'Bir Zamanlar Çukurova' heyecanlı bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor! Fikret, Hakan'ı araştırmak için Beyrut'a gidiyor!
13:44 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 15:03:07. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi: "Dünya var oldukça Beşiktaş var olacaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement