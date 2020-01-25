Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den Abdullah Avcı yorumu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den Abdullah Avcı yorumu Açıklaması - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den Abdullah Avcı yorumu Açıklaması

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yolların ayrılmasına ilişkin, "Hocamızla vedalaştık. Henüz yenisini bulamadık.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den Abdullah Avcı yorumu Açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yolların ayrılmasına ilişkin, "Hocamızla vedalaştık. Henüz yenisini bulamadık. Herkesin ismi geçiyor." dedi.

Çebi, Aydın'ın Söke ilçesinde Söke Beşiktaşlılar Derneğinin açılışında yaptığı konuşmada, Elazığ'da yaşanan depremden dolayı üzgün olduklarını, yaralılara şifa, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı dilediklerini belirtti.

Beşiktaş için birlik ve beraberliğin Beşiktaşlılık ruhunun ve cemiyetçiliğin çok önemli değerler olduğuna işaret eden Çebi, "Bizim 'kazanmak için sevmedik' diyen şarkılar ve türkülerimiz var. Dolayısıyla biz ayrıyız. Diğerlerinden pozitif anlamda farklıyız. Birlik ve berberlik olmadan başarı gelmiyor. Birbirimizi daha çok sevip daha çok değer vermeliyiz. Bunu özellikle rica ediyorum." diye konuştu.

Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yolların ayrılmasıyla ilgili değerlendirmesi ve Sergen Yalçın isminin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, "Hocamızla vedalaştık. Henüz yenisini bulamadık. Herkesin ismi geçiyor." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de katıldı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı, Söke, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Abdullah Avcı, Beşiktaş'a veda etti
Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya ayda 1 milyon 200 bin lira ödeyecek Beşiktaş'tan taraftarlarına Elazığ'daki deprem için yardım çağrısı Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda atkılarını sahaya attı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 22:28:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den Abdullah Avcı yorumu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]