Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den futbolculara kutlama

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği maçın ardından futbolcuları ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği maçın ardından futbolcuları ziyaret etti. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup eden futbol takımımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Çebi, derbide üstün bir performans ortaya koyan futbolcularımız ile teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve teknik heyetimizi kutladı." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika

BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

F.Bahçe yöneticisi Alper Pirşen'den çok sert hakem tepkisi: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı

Kısıtlamayı ihlal eden kişi, ceza kesilince polisi tehdit etti: Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum

Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle protokol tribünü karıştı

Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi

Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu