Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den gündeme dair açıklamalar Açıklaması - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den gündeme dair açıklamalar Açıklaması

14.04.2021 16:29
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den gündeme dair açıklamalar Açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlığın kendileri için tatsız bir olay olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlığın kendileri için tatsız bir olay olduğunu söyledi.

Çebi, Vodafone Park'ta HDI Sigorta ile gerçekleştirilen iş birliği tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlığa değinerek, "Bizim için tatsız bir olay. Hem futbolcumuzun sağlığı söz konusu hem de şampiyonluk yolunda yürürken Beşiktaş'ın yaşadığı büyük sıkıntı söz konusu." dedi.

Cenk Tosun'un sakatlığının zeminden kaynaklandığına dikkati çeken Çebi, "Sakatlığın saha zeminine iyi bakılmamasından kaynaklanması bizi daha da üzmüştür. Körün gözüne parmak sokmak tabiri var ya, öyle oldu. Erzurumspor'un sahasında olayın olması diğer sahalarda olmayacağı anlamına gelmez. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak bir sürü sorunla baş başa kalırken, bir de bu eklendi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü olarak stat bakımı konusunda görevlerini tam yaptıklarını belirten Çebi, "Stattan sorumlu arkadaşlara teşekkür ediyorum, sorun olmadı. Bu konu kulüp başkanlarının ve kulüplerin hassasiyet göstermesi gereken çok önemli durum haline geldi. Hakemlerden şikayet ederken, kendi sahamızdan şikayet etmeyi bir kanara bırakıyorsak, haksızlık olur." açıklamasını yaptı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü için yapılan yardım gecesine değinen Çebi, "Sonuç itibarıyla Erzurumspor maçının sonucunda olanla başında olan bir olay var. Erzurumspor'un gecesiyle ilgili yanlış anlaşılmalar oldu. Erzurumlular doğru tavır gösterip, geceyi ertelediler. Doğru yaptılar. Teşekkür ediyoruz. Bir hatadan döndüler. Ancak maalesef stattaki zeminin sulanması ve yumuşatılmasıyla ilgili gerekli hassasiyet gösterilmedi. Bir yanlış dönerek gösterdikleri erdemi, zeminin yumuşatılmasında göstermediler." değerlendirmesinde bulundu.

Saha zeminlerinin artık Türkiye'nin genel sorunu olduğunu kaydeden Çebi, "Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak bu konunun takipçisi olacağım. Bu kadar pahalı ve değerli futbolcuların sakatlanmalarına sebebiyet verecek durumların ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız. Federasyon da destek verecektir." şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz'in MHK hakkındaki açıklamaları

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çebi, "Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu üyesiyken, istifa etmiştir. Nedeni orada alınan kararlar. Kendisine, 'Sayın başkan hangi kararlar alındı ve sizi rahatsız etti.' diye mesaj attım. Yanıt gelmedi. Alınmış karar yok, sadece icraat yapıyoruz." diye konuştu.

Mustafa Cengiz'in hakemlere yönelik açıklamalarına değinen Çebi, şunları söyledi:

"Mustafa Cengiz, her kulüp başkanı gibi kaybedilen maçlardan sonra hakemlerden gördükleri zararı ifade etmiştir. Söyleyecek bir şey yok. Zaman zaman biz de yapıyoruz. Gerçekten hakemlerin hatalı yönettiği maçların ardından yöneticilerin canının yandığını biliyorum. Ben de yaşadım. Mustafa Cengiz bu hissiyatla konuşmuş olabilir ama şunu söylemek istiyorum; sadece o değil, ondan daha fazla biz mağduruz, mağdur olmaya devam ediyoruz. İnşallah mağduriyet ortadan kalkar. Tüm kulüp başkanlarının hakemlere bir şey söyleme ihtiyacı duymadığı günleri inşallah yaşarız."

Erzurumspor Kulübü, Mustafa Cengiz, Cenk Tosun, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den gündeme dair açıklamalar Açıklaması - Son Dakika Spor


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