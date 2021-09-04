Üye Girişi
Beşiktaş Başkanı Çebi'den Orman'a: Altınız oyulmadı efendi, kendiniz gittiniz - Son Dakika

Beşiktaş Başkanı Çebi'den Orman'a: Altınız oyulmadı efendi, kendiniz gittiniz

04.09.2021 15:44
Beşiktaş Başkanı Çebi'den Orman'a: Altınız oyulmadı efendi, kendiniz gittiniz, System.String[]

"Yine şampiyon olacağız. Bu seneki kadroyu biraz farklı yaptık. Ben hiç kaybetmedim. Kaybetseydim burada duramazdım"Ali DANAŞ - - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

"Yine şampiyon olacağız. Bu seneki kadroyu biraz farklı yaptık. Ben hiç kaybetmedim. Kaybetseydim burada duramazdım"

Ali DANAŞ - - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Çebi, amacının siyah-beyazlı camiada birlik ve beraberliği tesis etmek olduğunu belirterek, "Biz iki yıldır konuşmuyoruz. Birileri çıktı konuşuyor. Ne oldu bilmiyorum. Benim gayem birlik ve beraberlik. Bakın şampiyon olduk. Yokluk içinde olduk. Camianın temiz insanlarına Allah bunu hediye etti. Biz vesile olduk sadece. Bunu Beşiktaşlılar hak etti. İlahi adalet olduğunu kabul ediyorum" dedi.

"Fikret Orman yönetiminin altını oyduğu" suçlamasını kabul etmediğini ifade eden Çebi, "Bu camiayı ayakta tutabilmek için yapmamız gerekenler bize düşüyor diye başlamıştım. O gün biz erken seçim yapıldı ve göreve geldik. Görevi bırakanlar mayısta göreve talip oldular da ağustosta niye bıraktılar? Çünkü mayıs ayında bankadan gelecek kredi miktarı A, sonra ağustos ayında A olmuyor B dendi. Önce durdular. O kredi sözleşmesiyle bütün gelirler bankalara istisnasız temlik edildi. Arkasından krediyi verenler de TFF ile anlaşma yapmışlar. Limit problemi var. Bütçeniz 70 milyon avro, limitiniz 30 milyon avro. Sözleşmeler ne olacak. 110 milyon cebimden kasa kolaylığı olarak kulübe koydum. 675 milyon TL de ailemin geleceğini atarak kefalet vererek kulübü 1,5 yıl ayakta tutmaya çalıştım bankalar birliği sözleşmesi yapılana kadar. Birilerinin altını oyduk da birileri buradan gitmedi. İçinde bulundukları durumu görüp vınladılar. Şimdi 'altımı oydu' diyorlar. Ben kimsenin altını oymadım. Son 2 yıl görev yaparken abi adı altında tahrik ve taciz edildim kulüpten gitmem için. Bana neler yapıldı. Bunları burada konuşmayacağım. Altınız oyulmadı efendi, kendiniz gittiniz. Eğer o kredi mayıs ayında size söylendiği rakamlarla çıksaydı gitmeyecektiniz. TFF lisanslarınızı verirken limitleri koymasaydı gitmeyecektiniz. 7 sene kimse altınızı oymadı da sonra birden mi altınız oyuldu? Bu benim çok ağırıma gitti. Ben kimsenin altını oymadım, ben abiyim. Gittim 1 sene ağzımı açmadım. Varsa yaptığımız yanlış gelir mali genel kurulda konuşursunuz" açıklamasında bulundu.Başkan Çebi, göreve geldikten sonra zor günler geçirdiklerini dile getirerek, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın yenilenmesi ile ilgili, "Çok zor günler geçirdik. Borçlarda artış var. Bu faizlerle bu iş hakikaten sıkıntılı. 600-700 milyon TL yıllık faiz ödüyoruz. Faaliyetleri mi yapacaksınız faiz mi ödeyeceksiniz. Bunları yaparken 1,5 senemiz geçti. Sayın Cumhurbaşkanı'na gittim ve bunları yapamazsanız bunları yürütemeyeceğiz, dedim. Bir yasa çıkarın gelir-gider kendi döneminde aşmışsa o kişi bundan sorumlu olsun dedim, tamam dedi. 1,5 yıl sonra nefes alınacak bir imkan tanıdılar. Bundan sonrası için tedbirli olmamız lazım" şeklinde konuştu.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sene de şampiyon olacaklarına inandığını vurgulayarak, "Milyonlarca liralık kişileri onda bir fiyatına kulübümüze kazandırdık. Yine şampiyon olacağız. Bu seneki kadroyu biraz farklı yaptık. Ben hiç kaybetmedim. Kaybetseydim burada duramazdım. Hiçbir yönetim kurulu bizimki kadar eski yönetim tarafından yıpratılmadı. Ne istiyorsunuz ya, bakın işinize. Çatı meselesini hala konuşuluyor. Çatı orada, fatura orada. Varsa kulağınıza gelen ihbar edin. 5 yıllık yapılmış kontratlar var. Onları biz yapmadık yönetmeye çalışıyoruz. Borç artışını kontrol altında tutmak birinci vazifemiz. Ödenen faizler ve facia kontratlar bunun sebebi. Bunlar bitene kadar işimiz biraz sıkıntılı. Bunları birlik-beraberlik içinde aşacağız" dedi.Çebi, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in Sergen Yalçın'a yönelik iddialarına şu yanıtı verdi;"Uilenberg diye bir danışman Sergen hocamızın el kol hareketlerini gündeme getirerek onun aracılığıyla mesaj vermeye çalışmış. Gitsin de Almanya'da konuşsun, konuşturuyorlar mı bu şekilde isim vererek. Anlatacaksan derdini başka türlü anlat, isim vermene gerek yok. Art niyet arıyoruz burada. MHK'nin başkanını göreve davet ediyorum. Beşiktaş'ın hocasını vererek eleştiri yapamazsın. Buradan ikaz ediyorum. Bir daha olursa bu kadar yumuşak cevap vermeyeceğiz. Geçen sene de buna benzer şeyler yapmaya çalışanlar oldu ama başaramadılar."ABDULLAH AVCI KONUSUTeknik direktör Abdullah Avcı ile Beşiktaş Kulübü arasındaki duruma da açıklık getiren Çebi, "Avcı konusu eski yöneticiler tarafından yanlış anlatılıyor. Biz geldiğimizde takım sonlara doğruydu, Abdullah Avcı'yla 3-5 maçta yukarı doğru çektik. Sıkıntı maddiydi, o sıkıntıyı aştık. Aşınca takım yukarı doğru geldi. Bizi ilgilendirmeyen bir konuyla takım kötü gitmeye başladı. Ben de Avcı'nın yanına gittim, 'Sayın hocam ne oldu' diye sordum. 'Eskiler var, abiler var burayı karıştırıyorlar. Benim enerjim bitti' dedi. O zaman ayrılalım hocam dedim. 'Siz bilirsiniz, nasıl isterseniz. Siz gönderin beni' dedi. 'Ben Türkiye'nin en büyük hocalarından biriyim. Kontratımda iş bulana kadar yazıyor. Ondan sonra zaten Beşiktaş'tan bunları almayacağım' dedi. İyi bir hocaysanız 4 ay sonra 4-5 milyon TL'ye başka bir takıma gidersiniz ve bu yükten kurtuluruz diye düşündük. El sıkıştık gönderdik. Abdullah Avcı, kendisiyle uzlaşabilmek için defalarca aramama rağmen geliyorum dedi, gelmedi. Beni en son 2 kere avukatına yönlendirdi. Ben kulüp başkanıyım, sen benimle niye konuşmuyorsun, ben niye avukatına gidiyorum.Avukatı da Avcı kabul etmiyor, istemiyor diyor. Araya hatırlı dostlarımızı, abilerimizi sokuyoruz. Gereken görüşmeleri yaptın mı konuştun mu diyorlar ya, konuştum. Hoca da değerli bir insan. Bana söylediğini doğru kabul ederim. Bunu daha sonra mahkemeye taşıyorsun. Benim hocam sen 12 milyon alırken, senin gittiğin anda 2 milyona sonraki sene de 6 milyona imza attı. İşte Beşiktaş'ın çocuğu. Ben bunun hakkını niye vermeyeceğim. O gün 1 milyon 800 avro karşılığı sözleşme yapıyorsun bir çıkış maddesi koymuyorsun. Aynı hoca 800 bin avro karşılığı başka bir takımda hocalık yapıyorsa bana neyin hesabını soruyorsun. O gün aldığınız mı doğru bugünaldığınız mı doğru. Protokolde UÇK geçerli diyor. 24. maddede Beşiktaş hakkaniyet indirimi talep edemez diyor. Niye yazdınız bunu kontrata. Öyle bir kontrat yapmışlar ki elimiz kolumuz bağlı. Ben bir şeyi yanlış yapmadım. 50 bin TL için bile günlerce pazarlık yaptığımı herkes biliyor. Ben birlik beraberlik istiyorum. Olan oldu, giden gitti. Şahsi olarak kimseyle uğraşmak istemiyorum. Kimsenin enerjimi almasına müsaade etmeyeceğim. Beşiktaş için çalışmak istiyorum" yorumunu yaptı.

Ahmet Nur Çebi, son olarak borç artışında eski sözleşmelerin etkili olduğunu belirterek, "5 yıllık yapılmış kontratlar var. Onları biz yapmadık yönetmeye çalışıyoruz. Borç artışını kontrol altında tutmak birinci vazifemiz. Ödenen faizler ve facia kontratlar bunun sebebi. Bunlar bitene kadar işimiz biraz sıkıntılı. Bunları birlik-beraberlik içinde aşacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman, Şampiyon, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Çebi'den Orman'a: Altınız oyulmadı efendi, kendiniz gittiniz - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu: İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar 16:46 Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu: İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'a sosyal medya hesabından bir kez daha veda etti: Güle güle ustam 16:19 Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'a sosyal medya hesabından bir kez daha veda etti: Güle güle ustam Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü 15:59 Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü
Dünyanın en büyük konteynır gemisi Ever Ace, Süveyş'i sorunsuz geçti 15:51 Dünyanın en büyük konteynır gemisi Ever Ace, Süveyş'i sorunsuz geçti Kadınları taciz eden adam yakayı ele verdi! Telefonundaki görüntüler nedeniyle meydan dayağı atıldı 15:11 Kadınları taciz eden adam yakayı ele verdi! Telefonundaki görüntüler nedeniyle meydan dayağı atıldı Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan duruma müdahale etti 14:46 Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan duruma müdahale etti
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı 14:01 Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Milyonluk konakta misafirler ücretsiz ağırlanıyor 13:35 Milyonluk konakta misafirler ücretsiz ağırlanıyor

Son Dakika Haberleri
16:46 Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu: İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar
16:18 Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'a sosyal medya hesabından bir kez daha veda etti: Güle güle ustam
16:16 Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı
15:58 Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü
15:54 Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi
15:49 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu: Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım
15:32 Son Dakika: Radamel Falcao, İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yla resmen sözleşme imzaladı
15:20 GSS prim borçları için gelir testi 30 Kasım tarihine kadar
14:51 Şartlı tahliyeyle hapisten çıkmıştı! Cani adam üzüm bağına götürdüğü eşinin boğazını kesti
14:46 Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.
Pjanic'e doğum yerini soran doktor, Pjanic'e doğum yerini soran doktor, "Tuzla" cevabı alınca eğlenceli anlar yaşandı         
16:48
Eski bakanlar ihbar etti! Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddiaları için soruşturma açıldı Eski bakanlar ihbar etti! Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddiaları için soruşturma açıldı         
16:25
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı         
16:17
Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi         
15:55
GSS prim borçları için gelir testi 30 Kasım tarihine kadar GSS prim borçları için gelir testi 30 Kasım tarihine kadar         
15:21
Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.         
14:47
Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
116 yaşındaki Ayşe Karatay, koronavirüsü yendi 116 yaşındaki Ayşe Karatay, koronavirüsü yendi         
13:41
Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak         
13:08
Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu         
13:07
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.         
12:18
Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı         
11:40
Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim         
11:36
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 16:54:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş Başkanı Çebi'den Orman'a: Altınız oyulmadı efendi, kendiniz gittiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement