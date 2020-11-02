Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer döneminde futbol takımında 8 milyon avro tasarruf sağladıklarını belirtti.

Çebi, Beşiktaş dergisinin kasım ayı sayısındaki yazısında, futbol takımının hem kadro yaşını gençleştirdiklerini hem de kadrodaki mali yükü önemli ölçüde azalttıklarını ifade etti.

İlerleyen sezonlarda da tasarrufa devam edeceklerini aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"Kulu¨bu¨mu¨ze uygun sporcuları bu¨nyemize katarak var oldugˆumuz brans¸larda kadrolarımızı hazır hale getirdik. Pandemi sebebiyle normalden daha kısa ve sıkıs¸ık bir transfer do¨nemi olmasına ragˆmen aktif bir transfer do¨nemini geride bıraktık. Planlamalarımız dogˆrultusunda, yeni sezonda gec¸mis¸ sezona nazaran hem kadro yas¸ımızı genc¸les¸tirdik hem de kadrodaki mali yu¨ku¨mu¨zu¨ o¨nemli o¨lc¸u¨de azalttık. Gidenler ve gelenler tablosunda 8 milyon avro tasarruf sagˆladık. O¨nu¨mu¨zdeki sezonlarda da tasarruf sagˆlamaya devam edecegˆiz."

Basketbol ve amatör şubeler

Amatör şubeleri kendi kendilerine yetebilen bir organizasyon haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Çebi, "Basketbol A takımımızda da nihai amacımız gelir-gider dengesini olus¸turmak ve Tu¨rk basketboluna katkı sagˆlamaktı. Bugu¨n geldigˆimiz noktada, birbirinden yetenekli genc¸ oyunculardan olus¸an kadromuzda bu denkligˆi olus¸turduk ve basketbol s¸ubemizin kulu¨be olan maddi yu¨ku¨nu¨ bir nebze olsun azalttık. Basketbol ve digˆer amato¨r s¸ubelerimizi kendi kendine yetebilen birer organizasyon haline getirmek ic¸in c¸alıs¸maya devam edecegˆiz. Ayrıca, u¨c¸ degˆerli genc¸ oyuncumuzu da A Milli Takım'a go¨ndermenin gururunu yas¸adık. I·c¸inde bulundugˆumuz sıkıntılara ragˆmen genc¸les¸me, o¨ze do¨nme ve gelir-gider bu¨tc¸emizin denkligˆi amacına uygun bir s¸ekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Uzun vadede kalıcı bas¸arılar c¸ok uzakta degˆil"

Siyah-beyazlı camiadan sabır ve inanç isteyen Çebi, şunları aktardı:

"Su¨rdu¨ru¨lebilir bas¸arı ic¸in planlı, programlı, genc¸leri o¨nemseyen bir mu¨cadelenin ic¸erisinde oldugˆumuzu camiamıza belirtmek isterim. Kimseye muhtac¸ olmayacagˆımız, bas¸ımızın dik olacagˆı bir du¨zen ic¸in sabır ve inanc¸ gerekir. Camia olarak aynı amac¸ dogˆrultusunda birlik ve beraberlik ic¸inde olmalıyız. Sadece bugu¨nu¨ degˆil, Bes¸iktas¸'ın yarınlarını da gu¨zelles¸tirmek ic¸in yola c¸ıktıgˆımız bu su¨rec¸te tekrar ve tekrar sizlerin destegˆine ihtiyacımız oldugˆunu belirtmenin ehemmiyeti bu¨yu¨k. Uzun vadede kalıcı bas¸arılar, inanıyorum ki c¸ok uzakta degˆil."