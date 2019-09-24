Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü...
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü...

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü..., System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman görevinden istifa edeceğini açıkladı
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