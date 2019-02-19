Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman - Derbi Maçın Günü/tff Başkan Adaylığı/şenol Güneş Sözleşme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman - Derbi Maçın Günü/tff Başkan Adaylığı/şenol Güneş Sözleşme

41 dakika önce

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman gazetecilerin sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:50 Kaynak: AA

Fikret Orman, Beşiktaş Spor Kulübü, Güncel
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