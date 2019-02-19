Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman - Derbi Maçın Günü/tff Başkan Adaylığı/şenol Güneş Sözleşme
41 dakika önce
- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman gazetecilerin sorularını yanıtladı.
- Beşiktaş Kulübü
Başkanı Fikret Orman
'ın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:50 Kaynak: AA
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