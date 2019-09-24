Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman istifa edeceğini açıkladı (1)
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın açıklaması İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:57 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın açıklaması İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı.
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