Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman istifa edeceğini açıkladı (1)
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman istifa edeceğini açıkladı (1)

14 dakika önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın açıklaması İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın açıklaması İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman istifa edeceğini açıkladı (1)

Beşiktaş Spor Kulübü, Fikret Orman, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:57 Kaynak: AA
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman görevinden istifa edeceğini açıkladı
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