Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Ahmet Nur Çebi'ye güveniyor Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Ahmet Nur Çebi'ye güveniyor Açıklaması - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Ahmet Nur Çebi'ye güveniyor Açıklaması

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin mali sorunlara çözüm bulacağına inandığını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Ahmet Nur Çebi'ye güveniyor Açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin mali sorunlara çözüm bulacağına inandığını söyledi.

Beşiktaş Kulübünün Instagram hesabında yapılan canlı yayında açıklamalarda bulunan Yamantürk, siyah-beyazlı kulübün mali açıdan ciddi problemi olduğunu kaydetti.

Kulübün parasının olmadığını aktaran Tevfik Yamantürk, "Beşiktaş'ın ciddi problemleri var. İnsana oksijen gerekir. Oksijen alamazsak üstü boş. Beşiktaş'ın da oksijeni paradır ama paramız yok. Ben hala Beşiktaş'ın buradan çıkacağını düşünüyorum. Alacaklılar, ineğin memesine hortumu bağlamış, süt bitmiş kan geliyor, ineğin etinden faydalanmayı düşünüyor. Buna izin vermemeliyiz. Bankalar da kendine gelmeli. Durum böyleyken 'Başkan taze para koysun.' diyorlar. Başkan taze para koydu. 'Para koysun' diyen insanlar, hayatlarını herhalde kendi maaşlarından başka maaş ödememiş insanlar." diye konuştu.

Yamantürk, başkan Ahmet Nur Çebi ile istişareler yaptıklarına değinerek, " Ali Koç, Fenerbahçe'ye 50 milyon avro verdi. Sonrasında da gruptan sponsorluklar getirdi. Yine açıkları var. Bizim durumumuz diğerlerinden daha iyi. Borcu yönetmek serveti yönetmekten daha zor ve önemlidir. Bu ancak ahlaklı insanlarla yapılır. Hala o noktadayım. Fikret Orman ile hala görüşüyorum. Beni dinlemedi. Ben haklı çıktım. Yeni başkanımız sağ olsun bizi dinliyor. İnşallah bu işe çözüm bulanacak." ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetimlerinin kurallara bağlanması gerektiğini dile getiren Yamantürk, şöyle devam etti:

"Arkadaş ortamında 'Devlet bu borçları silsin' dendi. Devlet bu borçları silerse, hayatında maça gelmemiş, maç ile alakası olmayanın hakkını gasp etmiş olacağız. Bu işte kural yok. Çok kolay şöhret ve zengin oluyorsunuz. Bu iş yeniden soygun noktasına gelecekse, Türk halkının suçu nedir? Böyle şey olmaz. Ciddi kurallar getirilmelidir. Beşiktaş için hala kötümser değilim. Bu iş Beşiktaş'ın değil, alacaklının da problemi oldu. Onlar da başkanın karşısına çıkmıyor. Bu işler Süleyman ağabeyden sonra başladı. Garip garip paralar verilmeye başlandı. Çünkü yaptırım yok. Bu işler neden Almanya'da olmuyor? Kurallar var. Kimse kendini kuraldan akıllı olduğunu ispatlamaya çalışmayacak ve yaptırımı olacak."

"Beşiktaş daha iyi yönetilseydi çok daha iyi yerlerde olabilirdi"

Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlı kulübün unutulmaz başkanı Süleyman Seba'dan sonra gelen yönetimlerin Beşiktaş'ı çukura götürdüğünü söyledi.

İsim vermeden eski başkanlar Yıldırım Demirören ve Fikret Orman'ı işaret eden Yamantürk, "Futbol ekonomisi çok büyüdü. Beşiktaş daha iyi yönetilseydi çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Çok yazık oldu. Eğer utanma duygunuz, mahcup olma duygunuz yoksa yüzünüz kızarmıyorsa bundan daha kolay şöhret olacak ve varlık sahibi olunacak yer yok. Beşiktaş'a yazık değil mi? Gözümüz gibi bakmalıyız. İnanamıyorum. Süleyman ağabeyden sonra gelen bu işi çukura götürdü ve çıkamıyoruz. Serdar Bilgili'den bahsetmiyorum. İsmini söylemek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Beşiktaş'a kalleşlik, hainlik yapıldı"

Divan kurulu başkanı Yamantürk, kulübe kalleşlik ve hainlik yapıldığını ileri sürdü.

Kulüp çalışanlarına verilen sözlerin tutulamadığını anlatan Tevfik Yamantürk, "Ben olsam genç takım ile çıkarım. Evde olmayan camide haramdır. Biz şu anda çalışanlarımıza taahhütlerimizi yerine getiremiyoruz. Adamın evinde çoluk çocuk aç, adam her geceyi başka yerde sabahlıyor. Böyle bir düzen olabilir mi? Kimseye üzülmeden, bir futbolcu ile havada iki tane daha sözleşme imzalamadan, Beşiktaş'ı kendi evi gibi yöneterek... İnsan evinden para çalar mı? Üzülüyorum. Beşiktaş'a kalleşlik, hainlik yapıldı. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Beşiktaş markası çok büyük markadır." şeklinde görüş belirtti.

Sosyal medya üzerinden mevcut yönetimi eleştiren eski yöneticilere tepki gösteren Yamantürk, "Hala neyi arıyor anlamış değilim. Utanması olmayanlar Beşiktaş sayesinde ekonomik ve sosyal anlamda sınıf atladılar. Kulübe bu şekilde geri gelemezsin. Camia sizi bu şekilde kabul etmez. Seçimin ertesi günü ilk maça gelebiliyorsan demek ki çok iyi bir yönetim sergilemişsindir. Maça gelmeden sosyal medyadan her gün yazılar yazılıyor. Bunlar bence herkese zarar veriyor." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Spor Kulübü, Tevfik Yamantürk, Ahmet Nur Çebi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:54 Kaynak: AA

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